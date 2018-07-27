Muslera’ya ekstra izin – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Muslera’ya ekstra izin

    Muslera’ya ekstra izin
    ASLAN'IN hocası , 'nda sahne alan Fernando Muslera ve Yuto Nagatomo'ya 21 Temmuz'a kadar izin vermişti. Japon oyuncu dün 'a gelirken, 'ın Uruguaylı file bekçisinin ise iznini hafta sonuna kadar uzattığı öğrenildi.
    1. 27.7.2018
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