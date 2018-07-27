Muğdat Çelik hayran bıraktı – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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HEPSİ
    27 Temmuz 2018, Cuma
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    hayran bıraktı

    <a href="/index/mugdat-celik?id=b828b870-f6d9-45dd-b65f-4c9633fb32b4" class="" rel="tag">Muğdat Çelik</a> hayran bıraktı
    SARI-KIRMIZILILARIN bonservis ödemeden Akhisar'dan kadrosuna kattığı Muğdat Çelik, tartışma konusu olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu, ile önceki gün oynanan hazırlık maçında attığı gol ve performansıyla öne çıkarken, teknik ekipten de tam puan altı.
    1. 27.7.2018
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