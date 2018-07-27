Muğdat Çelik hayran bıraktı
- 27.7.2018
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Trabzonspor gidenlerden 68 milyon kar etti
Toplam 1
Yorum
PALA61 BU YIL İÇİN SOSA,BURAK VE KUCKA'NIN PARASI ÇIKTI,YANİ GELEN ÜÇ KURUŞ LEŞLERE GİDECEK
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew İstanbul'a geldi | ANDRE AYEW KİMDİR?
Toplam 6
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doğrucu sende mi yoksa 35 gol atacaksın :)))))
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Beşiktaş'ın yeni savunmacısı Enzo Roco! Yeni transfer Enzo Roco kimdir?
Toplam 6
Yorum
Saim İnşallah iyi çıkar ama atınçtan iyi olduğunu ben düşünmüyorum
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