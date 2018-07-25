Galatasaray'da Fernando'nun doğum gününü kutladı
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    'da 'nun doğum gününü kutladı

    Galatasaray'da Fernando'nun doğum gününü kutladı

    'da antrenman sonrası yıldız futbolcu Reges’in 31. yaşı pata kesilerek kutlandı.

    Yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdüren , bugün salonda yaptığı antrenman sonrası 'nun doğum gününü unutmadı. 31 yaşına basan Fernando için pasta kesildi. futbolcu mumları üflerken yanında Teknik Direktör Fatih Terim ve kaptan da bulundu. ile oynayacakları maç öncesinde eğlenceli anlar yaşandı.
    Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında ekiplerinden 'den transfer edilmişti.
    1. 25.7.2018 16:07
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