Galatasaray'da Fernando'nun doğum gününü kutladı
Galatasaray'da antrenman sonrası Brezilyalı yıldız futbolcu Fernando Reges’in 31. yaşı pata kesilerek kutlandı.
Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den transfer edilmişti.
- 25.7.2018 16:07
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‘Burada mutluyum’
Toplam 1
Yorum
Orta sahada oynayacakmış Beşiktaş için yazılan haberlerin hepsi yalan bu yalanlara Başkanda dahil Shkira yı almışlar Kulübemi Başkanamı bunu anlayamadık Nerede kulla
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Ünal Karaman: Transfer bekliyoruz
Toplam 1
Yorum
maho bekle bekle 2 sene sonra alırsın paramı varki oyuncu alsın
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 37
Yorum
Aslan Bileklik satin!
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