En iyisi Galatasaray! – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    En iyisi !

    En iyisi Galatasaray!

    G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş’ın Transfermarkt’taki toplam değeri geçen sezonun neredeyse yarısına geriledi. En değerli takım ise 84.5 milyon euro ile Cimbom oldu

    UEFA'NIN uygulamaya koyduğu Finansal Fair Play kuralları Türk takımlarını transferde frene bastırırken, kulüp değerlerini de geriletti. Bu kapsamda son şampiyon ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadro değerleri de geçen sezona göre önemli oranda düşüş kaydetti. Üç büyükler olarak tabir edilen ezeli rakipler, ünlü Transfermarkt sitesinde geçen sezon 369.5 milyon euro toplam değere sahip iken, Spor Toto 'de 2018- 19 sezonunun başlamasına 20 gün kala üç takımın değeri 219.6 milyon euro'ya geriledi.

    Son 5 yılın rakamlarına bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu sezonki toplam Transfermarkt değerinin yarıya kadar inmesi dikkat çekti. 2013-2014 sezonunda 453.5 milyon euro olan üç büyüklerin değeri, 2016-17 sezonunda 475.3 milyon euro'ya yükselmiş ve bu alanda zirveyi görmüştü. Takım bazında ise geçen sezonun şampiyonu Galatasaray 84.5 milyon euro'luk değeri ile Süper Lig'de ilk sırada yer aldı. Beşiktaş'ın 70.9 ve Fenerbahçe'nin ise 64.2 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

    3 BÜYÜKLERİN SON 5 SEZONDA TOPLAM KADRO DEĞERİ

    Sezon Değer
    2013-2014 453.5 milyon euro
    2014-2015 413.7 milyon euro
    2015-2016 466.6 milyon euro
    2016-2017 475.3 milyon euro
    2017-2018 369.5 milyon euro
    BU SEZON: 219.6 milyon euro
    1. 24.7.2018
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