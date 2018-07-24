En iyisi Galatasaray!
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş’ın Transfermarkt’taki toplam değeri geçen sezonun neredeyse yarısına geriledi. En değerli takım ise 84.5 milyon euro ile Cimbom oldu
Son 5 yılın rakamlarına bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu sezonki toplam Transfermarkt değerinin yarıya kadar inmesi dikkat çekti. 2013-2014 sezonunda 453.5 milyon euro olan üç büyüklerin değeri, 2016-17 sezonunda 475.3 milyon euro'ya yükselmiş ve bu alanda zirveyi görmüştü. Takım bazında ise geçen sezonun şampiyonu Galatasaray 84.5 milyon euro'luk değeri ile Süper Lig'de ilk sırada yer aldı. Beşiktaş'ın 70.9 ve Fenerbahçe'nin ise 64.2 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.
3 BÜYÜKLERİN SON 5 SEZONDA TOPLAM KADRO DEĞERİ
Sezon Değer
2013-2014 453.5 milyon euro
2014-2015 413.7 milyon euro
2015-2016 466.6 milyon euro
2016-2017 475.3 milyon euro
2017-2018 369.5 milyon euro
BU SEZON: 219.6 milyon euro
- 24.7.2018
-
Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
-
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
-
Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
En iyisi Galatasaray! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.