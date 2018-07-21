Galatasaray'dan potaya çifte takviye! Burakcan ve Emir tamam – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'dan potaya çifte takviye! ve tamam

    Galatasaray'dan potaya çifte takviye! Burakcan ve Emir tamam
    Cimbom, transferlerde geç kaldığı basketbolda yerli atağına kalktı. Henüz koçu olmayan , oyun kurucu Gökalp ve pota altı için Yıldızlı'nın transferlerinde mutlu sona ulaşmak üzere. İki oyuncunun da kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
    1. 21.7.2018
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