Galatasaray'a UEFA müjdesi
G.Saray, Devler Ligi’ne katılım belgesi aldıktan sonra UEFA “Bir kez daha inceleyeceğiz” deyince yürekler ağza gelmişti. CAS, Milan’a verilen men cezasını bozdu, bu Aslan’a moral oldu
Milan; Avrupa Kupaları'ndan men cezası aldıktan sonra kararı CAS'a taşımıştı. CAS dün benzer dosyadaki tüm kulüplere emsal olacak bir karar aldı. CAS, Milan'a verilen Avrupa Kupaları'ndan men cezasını kaldırdı. Bu karar Cimbom'u çok sevindirdi. İkinci kez incelemeye alınan Aslan'ın böylece zaten düşük olan Avrupa Kupaları'ndan men edilme ihtimali ortadan kalktı. Sarı-kırmızılı yönetim, CAS'ın Milan kararının ardından transferde daha büyük bir şevkle kollarını sıvadı.
- 21.7.2018
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Toplam 9
Yorum
izmir35 fenerbahçe daha transfer yapacak haha
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CAS, UEFA'nın Milan'a verdiği men cezasını kaldırdı! Galatasaray'a müjde!
Toplam 3
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
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Bodrum'da Fenerbahçe coşkusu
Toplam 1
Yorum
mmm ali başkan volkanı şutlasana..
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