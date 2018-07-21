Galatasaray'a UEFA müjdesi – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'a müjdesi

    Galatasaray'a UEFA müjdesi

    G.Saray, Devler Ligi’ne katılım belgesi aldıktan sonra “Bir kez daha inceleyeceğiz” deyince yürekler ağza gelmişti. , Milan’a verilen men cezasını bozdu, bu Aslan’a moral oldu

    Cimbom, 'nın kıskancından güçlükle kurtulmuştu. Ardından da Şampiyonlar Ligi katılım belgesini alınca iyice rahatlamıştı. , UEFA ile ikinci kez anlaşma imzalamıştı. Ancak Milan'ın "Galatasaray'ın dosyası bizden çok daha kötü olmasına rağmen ceza almadı. Bize men cezası verdiniz" diyerek UEFA'nın kapısına dayanmıştı. İtalyan devinin bu çırpınışı sonrası UEFA, Aslan'ın dosyasını ikinci kez inceleme kararı almıştı.Galatasaray cephesi bu gelişme üzerine küplere binmişti.

    Milan; 'ndan men cezası aldıktan sonra kararı 'a taşımıştı. CAS dün benzer dosyadaki tüm kulüplere emsal olacak bir karar aldı. CAS, Milan'a verilen Avrupa Kupaları'ndan men cezasını kaldırdı. Bu karar Cimbom'u çok sevindirdi. İkinci kez incelemeye alınan Aslan'ın böylece zaten düşük olan Avrupa Kupaları'ndan men edilme ihtimali ortadan kalktı. Sarı-kırmızılı yönetim, CAS'ın Milan kararının ardından transferde daha büyük bir şevkle kollarını sıvadı.
    1. 21.7.2018
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