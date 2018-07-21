Bruma’nın bir versiyonu – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    ’nın bir versiyonu

    Bruma’nın bir versiyonu
    'IN kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru hakkında Muhsin Ertuğral çarpıcı ifadeler kullandı: "Onyekuru, 'nın bir versiyonu diyebiliriz. Hangisi daha iyi söylemek kolay değil. Çok iyi eğitim almış bir isim. Anderlecht'te oynadı. Çok çabuk ve defans arkasına sarkan, gol vuruşları başarılı genç bir oyuncu. İnişli çıkışlı performans gösterebilir. Taraftar biraz sabır gösterirse adapte olunca Galatasaray'a faydalı olacaktır."
    1. 21.7.2018
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