İspanyol medyası sordu Emre Mor cevapladı: Galatasaray'a gidecek misin? – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    İspanyol medyası sordu Emre Mor cevapladı: 'a gidecek misin?

    İspanyol medyası sordu Emre Mor cevapladı: <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a gidecek misin?

    Geçtiğimiz sezon başında 13 milyon euro bonservisle 'dan 'ya olan Emre Mor, 'den gelen teklifler hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı

    'daki lejyonerlerimizden Emre Mor, İspanyol basınına yaptığı açıklamada ve 'den gelen iddialarıyla ilgili konuştu.

    Her döneminde adının üç büyüklerle anıldığını belirten Emre, "'da mutluyum. Geçen sezon başka takımlara gidebilirdim ama genç oyuncular için, benim için daha doğru olduğu için Celta'yı seçtim. Harika bir takım, harika bir futbol anlayışı var. Benim için en iyi seçenek burası. Önceliğim İspanya Ligi, değil" dedi.

    "Eylül ayında 'da olacağının garantisini veriyor musun?" şeklindeki soruya da Emre, "Evet, burada olacağım" diyerek net bir cevap verdi.

    "YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜMLE İYİ ANLAŞIYORUM"

    Geçen sezon Unzue ile sorunlar yaşayan Emre, bu sezon Antonio Mohamed ile daha iyi olacağını söylerken, "Her sezon elimden geleni yapıyorum ancak bu sezon yeni teknik direktörümüzle daha da iyi olacağını düşünüyorum. Hocam ve ben iyi anlaşıyoruz. Beni seviyor ve ben de onu seviyorum. Bana saygı da duyuyor" ifadelerini kullandı.

    Baskı altında oynamaya hazır olduğunu kaydeden genç oyuncu, "Dortmund'da oynadım, orada daha çok baskı vardı. Şu anda baskı olması da normal, baskıyla başa çıkmayı bilmelisin. Benim için ilginç bir durum yok" dedi.

    1. 19.7.2018 18:52
    2. Güncelleme: 19.7.2018 18:52
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