İspanya La Liga'daki lejyonerlerimizden Emre Mor, İspanyol basınına yaptığı açıklamada Galatasaray ve Süper Lig'den gelen transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

Her transfer döneminde adının üç büyüklerle anıldığını belirten Emre, "Celta Vigo'da mutluyum. Geçen sezon başka takımlara gidebilirdim ama genç oyuncular için, benim için daha doğru olduğu için Celta'yı seçtim. Harika bir takım, harika bir futbol anlayışı var. Benim için en iyi seçenek burası. Önceliğim İspanya Ligi, Süper Lig değil" dedi.

"Eylül ayında Celta Vigo'da olacağının garantisini veriyor musun?" şeklindeki soruya da Emre, "Evet, burada olacağım" diyerek net bir cevap verdi.

"YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜMLE İYİ ANLAŞIYORUM"

Geçen sezon teknik direktör Unzue ile sorunlar yaşayan Emre, bu sezon Antonio Mohamed ile daha iyi olacağını söylerken, "Her sezon elimden geleni yapıyorum ancak bu sezon yeni teknik direktörümüzle daha da iyi olacağını düşünüyorum. Hocam ve ben iyi anlaşıyoruz. Beni seviyor ve ben de onu seviyorum. Bana saygı da duyuyor" ifadelerini kullandı.

Baskı altında oynamaya hazır olduğunu kaydeden genç oyuncu, "Dortmund'da oynadım, orada daha çok baskı vardı. Şu anda baskı olması da normal, baskıyla başa çıkmayı bilmelisin. Benim için ilginç bir durum yok" dedi.