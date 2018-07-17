Galatasaray Serdar Gürler için Osmanlıspor ile transfer masasına oturdu – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    için ile transfer masasına oturdu

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> <a href="/index/serdar-gurler?id=bc017ca9-ea16-4370-a8f2-61bfde0fa531" class="" rel="tag">Serdar Gürler</a> için <a href="/index/osmanlispor?id=8dc6dfbd-d746-4986-9066-3c2832841702" class="" rel="tag">Osmanlıspor</a> ile transfer masasına oturdu

    G.Saray, ’i kiralamak için düğmeye bastı.

    Kadrodaki yerli oyuncu kalitesini yükseltmek isteyen , için düğmeye bastı... Sarı-Kırmızılılar, 'in çok beğendiği yıldız futbolcuyu kiralamak için ile masaya oturdu. Başkent kulübünün ismi ve 'la da anılan Serdar'ı kiralamak istemediği belirtiliyor. Ancak iki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor. (Takvim)
    1. 17.7.2018 08:16
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