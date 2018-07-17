G.Saray'dan Vitinho hamlesi – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    G.Saray'dan hamlesi

    G.Saray'dan <a href="/index/vitinho?id=74c0782f-fae0-448c-bbe5-3d540e1a5827" class="" rel="tag">Vitinho</a> hamlesi

    CSKA’nın forvetine Sarı-Kırmızılılar’ın teklif yaptığı öne sürülüyor

    basını 'la ilgili çok flaş bir iddiayı gündeme getirdi... Gazete ve internet sitelerine göre Sarı-Kırmızılılar, CSKA Moskova'nın forveti ile ilgileniyor. Kanatlarda da görev yapan Sambacı'nın fiyatının 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
    1. 17.7.2018 08:05
    2. Güncelleme: 17.7.2018 08:17
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