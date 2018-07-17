G.Saray'dan Vitinho hamlesi
CSKA’nın forvetine Sarı-Kırmızılılar’ın teklif yaptığı öne sürülüyor
- 17.7.2018 08:05
- Güncelleme: 17.7.2018 08:17
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Ünal Karaman: "Panik gereksiz"
Toplam 1
Yorum
sönmez yaa arkadaşlar bu gs sempatisi ts ye nereden geliyor şimdi de Yusuf yazıcı yaa satın bu ts yi bizde kurtulalım sizde akıl varmı ?
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Beşiktal'tan Babel’e 9 milyon
Toplam 3
Yorum
svaş Fabriano,G.Gönül,Caner,Necip,Love,Querasma,Babel,Vida ve Lens satılmalı.
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Quaresma: Geliyorum
Toplam 1
Yorum
KUEREŞMA HOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYY ADAMSINN QUARESMEEE
G.Saray'dan Vitinho hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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