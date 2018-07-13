Fatih Terim, İnstagram'dan spor müdürlerinin sorularını yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'ın ortaya konmuş her kupanın hepsinde en üstlerde kendine yer arayan bir kulüp olduğunu söyledi. İmparator "Şampiyonlar Ligi'ni önemsiyoruz, Süper Lig'i bir kenara bırakıyoruz doğru değil. Aksi şekilde ligde şampiyon olalım, Avrupa'da idare ettiğimiz kadar gideriz yaklaşımı da yanlış" dedi. Terim, sürekli Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için Süper Lig'in çok önemli olduğunu kaydetti.



