Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'ten Mina itirafı – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    teknik direktörü 'ten Mina itirafı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> teknik direktörü <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'ten Mina itirafı

    Fatih Terim, İnstagram'dan spor müdürlerinin sorularını yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'ın ortaya konmuş her kupanın hepsinde en üstlerde kendine yer arayan bir kulüp olduğunu söyledi. İmparator "Şampiyonlar Ligi'ni önemsiyoruz, Süper Lig'i bir kenara bırakıyoruz doğru değil. Aksi şekilde ligde şampiyon olalım, Avrupa'da idare ettiğimiz kadar gideriz yaklaşımı da yanlış" dedi. Terim, sürekli Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için Süper Lig'in çok önemli olduğunu kaydetti.

    1. 13.7.2018
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