Galatasaray sağ beki Mariano: ‘Daha zor olacak’

Mariano yeni sezonun çok daha zor olacağını söyledi. Tecrübeli sağ bek "Geçen sezon şampiyon olduk. Bu yıl işimiz kolay olmayacak. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda boy göstereceğiz. Hedefimiz kupaları toplamak" dedi.