Galatasaray sağ beki Mariano: ‘Daha zor olacak’ – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    sağ beki : ‘Daha zor olacak’

    Galatasaray sağ beki Mariano: ‘Daha zor olacak’

    yeni sezonun çok daha zor olacağını söyledi.

    yeni sezonun çok daha zor olacağını söyledi. Tecrübeli sağ bek "Geçen sezon şampiyon olduk. Bu yıl işimiz kolay olmayacak. Şampiyonlar Ligi, ve 'nda boy göstereceğiz. Hedefimiz kupaları toplamak" dedi.

    1. 13.7.2018
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