Eboue için şok suçlama – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    Eboue için şok suçlama

    Eboue için şok suçlama

    kariyerini noktaladıktan sonra zor günler geçiren ve maddi sorunlarla boğuşan 'ın eski futbolcusu 'nin tutuklandığı iddia edildi.

    İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre; Fildişi Sahilli eski oyuncunun 'da karakola alındığı öne sürüldü ve Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada, "Polis, 30 Haziran'da Enfield'daki özel bir adreste yapılan kundaklama hadisesinden ötürü 35 yaşındaki şüpheliyi gözaltına almıştır. Şahıs adres yakınlarında 7 Temmuz'da şüpheli telefon konuşmaları gerçekleşmiştir" denildi.
    1. 10.7.2018
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