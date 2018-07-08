Galatasaray yeni sezon hazırlıkları için İsviçre'de! – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    yeni sezon hazırlıkları için 'de!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> yeni sezon hazırlıkları için <a href="/index/isvicre?id=44ff5fc7-4028-415a-9c70-31d89280546e" class="" rel="tag">İsviçre</a>'de!

    Sarı-kırmızılı ekip, kamp çalışmaları için Zürih’e gitti. 21 Temmuz’a kadar ’de kalacak olan Cimbom, kamp boyunca 3 hazırlık maçı yapacak

    'ın kampı başladı. Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla dün sabah Zürih'e giden sarı-kırmızılı takım, ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. İkinci başkan Abdürrahim Albayrak da kafile ile 'ye gitti. Futbolcular, 'nda taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

    PSV VE VALENCİA
    16 Temmuz'a kadar Zürih'te kalacak olan Cimbom, burada 13 Temmuz'da ismi daha sonra açıklanacak bir takımla hazırlık maçı oynayacak. Daha sonra Montrö'ye geçecek olan sarı-kırmızılılar, 18 Temmuz'da PSV, 21 Temmuz'da ise ile karşılaşacak. Ardından kampı sonlandırıp, 'a dönecek.

    TOLGA VE TARIK GÖTÜRÜLMEDİ
    Teknik direktör , ile 'da bıraktı. Kadroda düşünülmeyen iki oyuncudan da kendilerine kulüp bulmaları istendi. Tolga, ayak parmağındaki ağrıları öne sürerek 'daki hazırlıklarda da yer almamıştı.

    İSVİÇRE'DE İLK İDMAN
    kampındaki ilk çalışmasını dün akşam yapan sarı-kırmızılılar, ısınma hareketleri sonrası 5'e 2 dar alanda oyun oynadı. 'in de katıldığı ilk antrenmada, dayanıklılık çalışması sonrası yenileme koşusu yapıldı. Bugün de sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yapılacak.

    YOUNES'E AMELİYAT
    'da mücadele eden , Muslera ve Nagatomo, izinlerini bitirdikten sonra takıma katılacaklar. ise kafileye İsviçre'de dahil oldu. 'nın burnundan nefes almasını kolaylaştırmak üzere ameliyat olduğu bildirildi.

    1. 8.7.2018
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