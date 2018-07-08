Galatasaray yeni sezon hazırlıkları için İsviçre'de!
Sarı-kırmızılı ekip, kamp çalışmaları için Zürih’e gitti. 21 Temmuz’a kadar İsviçre’de kalacak olan Cimbom, kamp boyunca 3 hazırlık maçı yapacak
Galatasaray'ın İsviçre kampı başladı. Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla dün sabah Zürih'e giden sarı-kırmızılı takım, ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. İkinci başkan Abdürrahim Albayrak da kafile ile İsviçre'ye gitti. Futbolcular, Atatürk Havalimanı'nda taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.
PSV VE VALENCİA
16 Temmuz'a kadar Zürih'te kalacak olan Cimbom, burada 13 Temmuz'da ismi daha sonra açıklanacak bir takımla hazırlık maçı oynayacak. Daha sonra Montrö'ye geçecek olan sarı-kırmızılılar, 18 Temmuz'da PSV, 21 Temmuz'da ise Valencia ile karşılaşacak. Ardından kampı sonlandırıp, İstanbul'a dönecek.
TOLGA VE TARIK GÖTÜRÜLMEDİ
Teknik direktör Fatih Terim, Tolga Ciğerci ile Tarık Çamdal'ı İstanbul'da bıraktı. Kadroda düşünülmeyen iki oyuncudan da kendilerine kulüp bulmaları istendi. Tolga, ayak parmağındaki ağrıları öne sürerek İstanbul'daki hazırlıklarda da yer almamıştı.
İSVİÇRE'DE İLK İDMAN
İsviçre kampındaki ilk çalışmasını dün akşam yapan sarı-kırmızılılar, ısınma hareketleri sonrası 5'e 2 dar alanda oyun oynadı. Gomis'in de katıldığı ilk antrenmada, dayanıklılık çalışması sonrası yenileme koşusu yapıldı. Bugün de sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yapılacak.
YOUNES'E AMELİYAT
Rusya'da mücadele eden Belhanda, Muslera ve Nagatomo, izinlerini bitirdikten sonra takıma katılacaklar. Gomis ise kafileye İsviçre'de dahil oldu. Belhanda'nın burnundan nefes almasını kolaylaştırmak üzere ameliyat olduğu bildirildi.
- 8.7.2018
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
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