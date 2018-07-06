Galatasaray, İsviçre yolcusu

THY'ye ait özel uçakla Zürih'e hareket edecek sarı-kırmızılı takım, 16 Temmuz Pazartesi gününe dek hazırlıklarını bu kentte sürdürecek. Galatasaray, buradaki kampta 13 Temmuz Cuma günü, daha sonra açıklanacak bir takımla dostluk maçı yapacak.

Sarı-kırmızılı takım, 16 Temmuz Pazartesi günü Zürih'ten Montrö'ye geçerek çalışmalarına burada devam edecek. Galatasaray, bu kentteki kampta 18 Temmuz Çarşamba günü Hollanda'nın PSV, 21 Temmuz Cumartesi günü İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, Valencia maçının ardından İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.