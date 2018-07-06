Galatasaray, İsviçre yolcusu
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , yolcusu

    Galatasaray, İsviçre yolcusu

    Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp çalışmaları için yarın 'ye gidecek.

    'ye ait özel uçakla Zürih'e hareket edecek sarı-kırmızılı takım, Pazartesi gününe dek hazırlıklarını bu kentte sürdürecek. , buradaki kampta 13 Temmuz Cuma günü, daha sonra açıklanacak bir takımla dostluk maçı yapacak.

    Sarı-kırmızılı takım, 16 Temmuz Pazartesi günü Zürih'ten Montrö'ye geçerek çalışmalarına burada devam edecek. Galatasaray, bu kentteki kampta 18 Temmuz Çarşamba günü 'nın PSV, 21 Temmuz Cumartesi günü 'nın ekibi ile hazırlık maçı oynayacak.

    Galatasaray, Valencia maçının ardından 'a dönecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.

    1. 6.7.2018 11:22
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