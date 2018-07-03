Mustafa Cengiz: "Ryan Donk Galatasaray'ı tercih etti" – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    : " 'ı tercih etti"

    Mustafa Cengiz: "Ryan Donk Galatasaray'ı tercih etti"

    Hollandalı futbolcuyla yaklaşık 2 milyon euro’luk garanti ücrete imza atılması tartışmaları konusunda Başkan Cengiz, “Donk iyi niyetiyle, kalitesiyle niyetini bizden yana koydu” dedi

    Başkanı , Haber Radyo'da katıldığı programda, sarı-kırmızılıların gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, Hollandalı 'un yeni kontrat şartlarının çok tartışılmasına da açıklık getirdi. Cengiz, "Donk iyi niyetiyle, kalitesiyle niyetini bizden yana koydu" ifadelerini kullanarak, Hollandalı futbolcunun Galatasaray'ı tercih ettiğini vurguladı. Cimbom, 1.5 milyon euro'ya oynayan Donk'la yaklaşık 2 milyon euro'ya yeniden anlaşmıştı.

    12 HAZİRAN'DA DEVLER LİGİ BELGESİ
    Başkan Cengiz, 'nın FFP anlaşmasını yargıya göndermesine ilişkin ortada dolaşan asılsız iddialar için de flaş açıklamalarda bulundu. Cengiz, spekülasyonlara yönelik, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne resmi katılım belgesini 12 Haziran'da almıştır" diye kesin ve net bir dille yanıtladı. "Kimse merak etmesin transferlerimiz gerçekleşecek" diyen Başkan Cengiz, "Taraftar nasıl Galatasaray'ın başarısını düşünüyorsa, biz 1 kuruşunu düşünüyoruz. Aptal değiliz. Elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

    'BASKETBOLDA KİMSEYE VAADİM YOK'
    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takımında 'nin istifasını da değerlendirdi. Cengiz, "Basketbolda ben hiç kimseye, hiçbir şey vaat etmedim. Ben sadece bize güvenin dedim. Oktay Mahmuti bize ayrıldığını bildirdi. Hayırlı olsun diyoruz. Biz yolumuza bakacağız" ifadelerini kullandı.

    1. 3.7.2018
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