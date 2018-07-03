Mustafa Cengiz: "Ryan Donk Galatasaray'ı tercih etti"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Haber Radyo'da katıldığı programda, sarı-kırmızılıların gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, Hollandalı Ryan Donk'un yeni kontrat şartlarının çok tartışılmasına da açıklık getirdi. Cengiz, "Donk iyi niyetiyle, kalitesiyle niyetini bizden yana koydu" ifadelerini kullanarak, Hollandalı futbolcunun Galatasaray'ı tercih ettiğini vurguladı. Cimbom, 1.5 milyon euro'ya oynayan Donk'la yaklaşık 2 milyon euro'ya yeniden anlaşmıştı.



12 HAZİRAN'DA DEVLER LİGİ BELGESİ

Başkan Cengiz, UEFA'nın FFP anlaşmasını yargıya göndermesine ilişkin ortada dolaşan asılsız iddialar için de flaş açıklamalarda bulundu. Cengiz, spekülasyonlara yönelik, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne resmi katılım belgesini 12 Haziran'da almıştır" diye kesin ve net bir dille yanıtladı. "Kimse merak etmesin transferlerimiz gerçekleşecek" diyen Başkan Cengiz, "Taraftar nasıl Galatasaray'ın başarısını düşünüyorsa, biz 1 kuruşunu düşünüyoruz. Aptal değiliz. Elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.



'BASKETBOLDA KİMSEYE VAADİM YOK'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basketbol takımında Oktay Mahmuti'nin istifasını da değerlendirdi. Cengiz, "Basketbolda ben hiç kimseye, hiçbir şey vaat etmedim. Ben sadece bize güvenin dedim. Oktay Mahmuti bize ayrıldığını bildirdi. Hayırlı olsun diyoruz. Biz yolumuza bakacağız" ifadelerini kullandı.