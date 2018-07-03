Galatasaray için İnter'den Brozovic ve Eder iddiası – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    için İnter'den Brozovic ve iddiası

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> için İnter'den Brozovic ve <a href="/index/eder?id=ea8e3446-cbe8-47b5-978d-933cf6e5c58b" class="" rel="tag">Eder</a> iddiası

    sezonu olması nedeniyle haberler de havada uçuşuyor.

    sezonu olması nedeniyle haberler de havada uçuşuyor. Son iddia 'dan geldi. 'ın İnter'de forma giyen orta saha Marcelo Brozovic ve forvet için nabız yokladığı ileri sürüldü.

    BİZİ ARAYIN!
    İnter'in 38 milyon euro'ya Nainggolan'ı ve 23 milyon euro'ya Lautaro Martinez'i almasından sonra özellikle 'i kiralık gönderebileceği iddia ediliyor. G.Saray'ın iki oyuncu için de, "Kiralamayı düşünüyorsan, bizi arayın" mesajın gönderdiği iddia edildi.

    1. 3.7.2018
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