Transfer sezonu olması nedeniyle haberler de havada uçuşuyor. Son iddia İtalya'dan geldi. Galatasaray'ın İnter'de forma giyen orta saha Marcelo Brozovic ve forvet Eder için nabız yokladığı ileri sürüldü.



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İnter'in 38 milyon euro'ya Nainggolan'ı ve 23 milyon euro'ya Lautaro Martinez'i almasından sonra özellikle Eder'i kiralık gönderebileceği iddia ediliyor. G.Saray'ın iki oyuncu için de, "Kiralamayı düşünüyorsan, bizi arayın" mesajın gönderdiği iddia edildi.