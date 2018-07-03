Galatasaray Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü Ergin Ataman, hayalininin G.Saray Başkanlığı olduğunu söyledi. "2026'da üyeliğimde 10. yılım dolacak ve başkanlığa aday olacağım" diyen Ataman, "F.Bahçe'nin oyuncu bütçesi 30 milyon dolar iken, G.Saray'ın bütçesi 3 milyon dolar olamaz. Anadolu Efes'in başantrenörü olarak bu duruma üzülüyorum" dedi.