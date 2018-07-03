Anadolu Efes baş antrenörü Ergin Ataman: "Galatasaray için üzülüyorum" – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    baş antrenörü : "Galatasaray için üzülüyorum"

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a> baş antrenörü <a href="/index/ergin-ataman?id=086c639d-1f85-4983-9b17-e07aa9733e04" class="" rel="tag">Ergin Ataman</a>: "Galatasaray için üzülüyorum"

    'nın eski başantrenörü , hayalininin G.Saray Başkanlığı olduğunu söyledi.

    'nın eski başantrenörü , hayalininin G.Saray Başkanlığı olduğunu söyledi. "2026'da üyeliğimde 10. yılım dolacak ve başkanlığa aday olacağım" diyen Ataman, "F.Bahçe'nin oyuncu bütçesi 30 milyon dolar iken, G.Saray'ın bütçesi 3 milyon dolar olamaz. 'in başantrenörü olarak bu duruma üzülüyorum" dedi.

    1. 3.7.2018
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