Trezeguet bilmecesi! – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    bilmecesi!

    <a href="/index/trezeguet-haber-etiketleri?id=f6acf5c2-2cfd-4528-9dc9-ca9436a662d2" class="" rel="tag">Trezeguet</a> bilmecesi!

    Mısırlı yıldıza Çizme basınında çıkan haberleri soran sarı-kırmızılılar, aldıkları cevapla rahatladı. , İnter’le görüşmediğini söyledi.

    Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Kasımpaşalı 'in Inter'le anlaştığı yönünde İtalyan basınında çıkan haberler sarı-kırmızılılarda telaşa neden oldu. Bunun üzerine yöneticiler, Mısırlı futbolcuya ulaşarak iddialar hakkında bilgi aldı. Trezeguet, bu iddiaları kesinlikle yalanladı ve Galatasaray'dan başka bir kulüple görüşme halinde olmadığını söyledi. 23 yaşındaki futbolcunun verdiği cevap, 'ı rahatlattı. Teknik direktör 'in kadrosunda görmeyi çok istediği için pazarlıkların devam ettiği belirtildi. Genç oyuncu, 'ın 'ndan elenmesinin ardından ülkesinde tatilini sürdürüyor. (Sabah)
    1. 1.7.2018 23:01
    2. Güncelleme: 2.7.2018 09:34
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