Paidar Demir unutulmadı – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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HEPSİ
    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    unutulmadı

    Paidar Demir unutulmadı
    G.Saray, 1 Temmuz 2016'da geçirdiği trafik kazasında hayatını yitiren Türk voleybolu ve G.Saray'ın unutulmaz oyuncularından için anma mesajı paylaştı. Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Paidar Demir'i vefatının 12. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." denildi.
    1. 2.7.2018
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