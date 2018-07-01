Ömer Toprak Galatasaray, Fatih Terim Ömer Toprak,
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Galatasaray Teknik Direktörü , 'da 3. stoper konumuna düşen 'ı arayarak, "Seninle büyük işler yapabiliriz" dedi

    A Mıllı Takım'ın önemli isimlerinden Ömer'in formasını giydiği Dortmund'un önce 28 milyon euro vererek Mainz'dan Diallo'yu alması, ardından da 'tan Benatia'ya transfer teklifi yapması G.Saray'ı heyecanlandırdı.

    Benatia'nın gelmesi ile iyice kenara itilecek olan Ömer'i arayan Fatih Terim'in, "Seninle büyük işler yapabiliriz" dediği belirtildi. Ömer de gelmeye sıcak bakıyor...
    1. 1.7.2018
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