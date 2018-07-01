Fatih Terim'den Ömer Toprak'a telefon
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Borussia Dortmund'da 3. stoper konumuna düşen Ömer Toprak'ı arayarak, "Seninle büyük işler yapabiliriz" dedi
Benatia'nın gelmesi ile iyice kenara itilecek olan Ömer'i arayan Fatih Terim'in, "Seninle büyük işler yapabiliriz" dediği belirtildi. Ömer de gelmeye sıcak bakıyor...
- 1.7.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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