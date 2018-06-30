UEFA Başkanı Ceferin Galatasaray ve Türk takımları için umutlu: Paniğe hiç gerek yok

CNN Türk'te yayınlanan 'UEFA Başkanı Özel' programında Cem Yılmaz ve Uğur Önver'in konuğu olan UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Galatasaray ile ilgili dosyanın tekrardan hukuk kuruluna gönderilmesiyle ilgili olarak, "Hakem komisyonunun bazı durumlarda araştırma komisyonunun kararını düzeltme hakkı bulunuyor. Ama bu illa olacak anlamına gelmiyor. Bir şey değişecek anlamına da gelmiyor. Aslında büyük bir anlam da yüklememek lazım" dedi.

"GALATASARAY'IN DURUMU SIKÇA YAPILAN BİR UYGULAMA"

SORU: Galatasaray ile UEFA arasında bir anlaşma yapıldı, biz konunun kapandığını düşündük, ancak ne oldu da bu dosya hukuk kuruluna gönderildi. Bu ne anlama geliyor?

CEFERIN: Öncelikle şunu belirteyim özel dosyalarla ilgili yorum yapmıyorum. Bunu yapmıyorum çünkü bağımsız bir komisyonumuz var. Bir sorunla karşılaşıldığında onlar karar veriyor. Ancak şunu da belirteyim, yönetmeliğimize göre hakem komisyonunun bazı durumlarda araştırma komisyonunun kararını düzeltme hakkı bulunuyor. Ama bu illa olacak anlamına gelmiyor. Bir şey değişecek anlamına da gelmiyor. Aslında büyük bir anlam da yüklememek lazım, dosyaya bakacak ve bir revize gerekip gerekmediğine karar verecekler. Bu çok sıra dışı bir olay değil, sıkça yapılan bir uygulama. Başka bir kararın çıkacağı anlamına gelmez.

SORU: Galatasaray için verilen karar devam ediyor değil mi? Bir değişiklik yok?

CEFERIN: Bir kez daha söylüyorum. Verilmiş bir karar hakkında yorum yapmayacağım. Anlaşma aynı şekilde devam ediyor ve güncel. Bunu biliyoruz çünkü hakem kurulu herhangi bir şey yapmadı ve değişiklik talep etmedi.

"GALATASARAY İLE İLGİLİ ANORMAL BİR DURUM YOK"

SORU: Galatasaray'ın Avrupa'dan men edilme ihtimali var mıydı? Bu gündeme geldi mi?

CEFERIN: Tekrar ediyorum ben Galatasaray hakkında konuşmuyorum. Real Madrid veya Tottenham hakkında da konuşmuyorum. Kararı veren bağımsız bir komite, Verilen karar sizin zannettiğiniz kadar olağandışı değil. Anormal bir durum yok.

"TÜRK FUTBOLU ADINA ÇOK İYİMSERİM"

SORU: Finansal Fair Play açısından sizce hala diğer Türk takımları için de tehlike var mı? Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe buradaydı, bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?

CEFERIN: Aslına bakılırsa Finansal Fair Play kriterlerinin kulüpler için bir tehlike olduğunu söylememelisiniz. Esas bu kriterleri kaile almayan kulüpler futbol için bir tehlike teşkil ediyor. Diğer yandan Türkiye'deki sürecin iyiye doğru geliştiğini düşünüyorum. Şuna hep mutlu olmuşumdur. Tüm dünyada tanınan ciddi iş adamaların kulüplerde başa geçmesi beni fazlasıyla sevindiriyor. O yüzden Türk Futbolu adına çok iyimserim. Türkiye'de futbola nasıl bir tutkuyla bağlı olunduğunu gördüğümde gelecek adına çok umutlanıyorum. Ben olsam çok panik yapmazdım.

"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NA GÜVENİMİZ SONSUZ"

SORU: İstanbul 2020 Şampiyonlar Ligi Finaline ev sahipliği yapacak. Bu büyük organizasyonun ev sahipliğini yapmak gerçekten de büyük bir onur. Eminim siz de zaten 2005'de İstanbul'da gerçekleşen Liverpool - Milan finalinden etkilenmişsinizdir. Sizce de 2020 finalinin bize verilmesinin sebeplerinden biri de, o dönemdeki kusursuz giden ve iz bırakan organizasyon olabilir mi?

CEFERIN: Bence en yalın haliyle söylemek gerekirse şartlar çok uygun. Bir kere Türkiye futbol Federasyonu'na güvenimiz sonsuz, bu organizasyonu hakkıyla yapacaklardır, buna inanıyorum. Yeteri kadar, hatta fazla fazla otelleriniz var, muhteşem havaalanlarınız var, olması gereken her şeye sahipsiniz. Maçın oynanacağı statta komple yenilenecek. Dolayısıyla benim için çok güzel, hatta bunu daha da güzel kılan bir diğer şey de stadın adı. Stada dünya tarihindeki en büyük politikacılarından birinin adı verilmiş.

"TÜRKİYE BÜYÜK ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPABİLECEK KAPASİTEDE"

SORU: Türkiye 2019'da Süper Kupa, 2020'de de Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Bu Türkiye'nin büyük organizasyonları yapabilme kabiliyetini mi göstermiyor mu? Türkiye 2024'e aday, sizce şansı ne?

CEFERIN: Türkiye her halükarda böyle büyük organizasyonların altından kalkabilecek kapasiteye sahip. Ekonomik açıdan olsun, diğer unsurlar açısından da dünyanın en büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek güçte bir ülke. Tek başına bakıldığında sporda uzak ara en büyük organizasyon Şampiyonlar Ligi finalidir. Örneğin Superbowl'dan bile büyük. O yüzden Türkiye'nin herhangi bir organizasyona ev sahipliği yapamayacağını düşünemiyorum. Burada şartname zaten çok açık. Değerlendirme süreci işleyecek sonra da karar vereceğiz. 2024'e gelince de ben şu an bununla ilgili herhangi bir yorumda bulunmak istemiyorum, çünkü çok erken olduğuna inanıyorum. Ancak birçok yerde sanki iki çocuğum yarışıyormuş gibi hissettiğimi söyledim. İnanılmaz dost iki futbol federasyonu, ekonomik olarak çok güçlü iki ülke. Hani o açıdan bakıldığında kim kaybederse ona yazık olacak gibi görüyorum. Bir şey söylemek gerçekten çok zor ve zaten çok da erken. Zaten her halükarda ben yorum yapmazdım, ancak hiç şüphesiz Türkiye büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasitede.

SORU: 27 Eylül'de karar vereceksiniz. Türkiye ve Almanya'yı kıyaslayacak olursanız iki ülkenin avantaj ve dezavantajları ne?

CEFERIN: Bununla ilgili gerçekten bir yorum yapmak istemiyorum. Dürüst olmak gerekirse iki tarafın da gerekli yeterliliği göstereceğinden eminim. Ancak şu ana kadar hangi şartların yerine getirilip getirilmediğini görmedim. Profesyonellerimiz incelemeye başlayacaklar, sonra da yönetim kuruluna fikirlerini sunacaklar sonra da karar verilecek. Benim açımdan buna dair bir yorumda bulunmak son derece yanlış olur. İki taraf için de. Benim bildiğim kadarıyla iki ülke de federasyonları da profesyonelce çalışıp gerekli şartları tamamlayacaklardır. Bana şimdiden bir şey söylemek doğru gelmiyor.