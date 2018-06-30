Nagatomo transferini İnter açıkladı
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı

    Inter, 'nun 'a olduğunu açıkladı

    Inter, geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen Japon futbolcusu 'nun 'a olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada; "Nagatomo'ya bizimle birlikte geçirdiği 8 sezon için teşekkür ediyoruz ve yeni takımında başarılar diliyoruz." denildi.

    GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ
    , Nagatomo için, "Sol taraf sana emanet. 'a yeniden hoş geldin" derken bu görseli paylaştı

    Galatasaray, Yuto Nagatomo transferini KAP'a bildirdi

    Bonservis: 2.5 milyon euro
    Sözleşme: 2 yıl
    Maaş: 2 milyon euro

    NAGATOMO'DAN MESAJ!

    'ın bonservisini aldığı Japon sağ bek , sarı-kırmızılı camiaya teşekkür ederek, "Bundan sonra yeni bir sayfada tekrar beraberiz. Çok mutluyum. Sizlerle yeniden buluşmak için günleri sayıyorum" dedi.

    Galatasaray, İtalyan ekibi Inter'den devre arasında kiraladığı Japon futbolcu 'yu 2 milyon 500 bin Euro ödeyerek bonservisini aldı. Geldiği günden bu yana sarı-kırmızılılar tarafından çok sevilen Nagatomo ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 31 yaşındaki futbolcu, Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Japonya'nın kadrosunda yer alıyor. Yıldız futbolcu, Dünya Kupası'nın ardından kampa katılacak.

    Anlaşmanın ardından tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yaptığı hareketlerin yer aldığı videoyu paylaşan başarılı futbolcu, Türkçe olarak şu notu ekledi.

    "Geldiğim günden beri bana kucak açan tüm Galatasaray ailesine verdikleri eşsiz destek için teşekkür ederim. Bundan sonra yeni bir sayfada tekrar beraberiz. Çok mutluyum. Sizlerle yeniden buluşmak için günleri sayıyorum."

    1. 30.6.2018 12:36
    2. Güncelleme: 30.6.2018 20:10
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