Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Inter, Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı
Inter, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Japon futbolcusu Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada; "Nagatomo'ya bizimle birlikte geçirdiği 8 sezon için teşekkür ediyoruz ve yeni takımında başarılar diliyoruz." denildi.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Galatasaray, Nagatomo için, "Sol taraf sana emanet. Galatasaray'a yeniden hoş geldin" derken bu görseli paylaştı
Galatasaray, Yuto Nagatomo transferini KAP'a bildirdi
Bonservis: 2.5 milyon euro
Sözleşme: 2 yıl
Maaş: 2 milyon euro
NAGATOMO'DAN MESAJ!
Galatasaray'ın bonservisini aldığı Japon sağ bek Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı camiaya teşekkür ederek, "Bundan sonra yeni bir sayfada tekrar beraberiz. Çok mutluyum. Sizlerle yeniden buluşmak için günleri sayıyorum" dedi.
Galatasaray, İtalyan ekibi Inter'den devre arasında kiraladığı Japon futbolcu Yuto Nagatomo'yu 2 milyon 500 bin Euro ödeyerek bonservisini aldı. Geldiği günden bu yana sarı-kırmızılılar tarafından çok sevilen Nagatomo ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 31 yaşındaki futbolcu, Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Japonya'nın kadrosunda yer alıyor. Yıldız futbolcu, Dünya Kupası'nın ardından kampa katılacak.
Anlaşmanın ardından tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yaptığı hareketlerin yer aldığı videoyu paylaşan başarılı futbolcu, Türkçe olarak şu notu ekledi.
"Geldiğim günden beri bana kucak açan tüm Galatasaray ailesine verdikleri eşsiz destek için teşekkür ederim. Bundan sonra yeni bir sayfada tekrar beraberiz. Çok mutluyum. Sizlerle yeniden buluşmak için günleri sayıyorum."
- 30.6.2018 12:36
- Güncelleme: 30.6.2018 20:10
-
Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
-
Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
-
Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.