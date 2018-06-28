Galatasaray Muğdat Çelik ve Nagatomo ile anlaşma sağladı
Galatasaray, Muğdat Çelik ve Nagatomo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Muğdat Çelik ve geçtiğimiz sezon Inter'den kiralanan Nagatomo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Muğdat Çelik, yarın Florya'da yapılacak olan ilk idmana katılacak. Nagatomo'nun ise İsviçre kampında takıma katılması planlanıyor.
KAP'A BİLDİRDİ!
Sarı-kırmızılı ekip Muğdat Çelik ve Ryan Donk'u KAP'a bildirdi. G.Saray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Muğdat Çelik ile Kulübümüze transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
"Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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- 27.6.2018 19:15
- Güncelleme: 28.6.2018 06:36
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Mehmet Topal: "Herkes kaçtı ben kaldım"
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Herkes kaçtı ben kaldım dediği Caner ve Gökhan Gönül mü... aynı sezon sözleşmeler bitmişti....
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CAS’a gidecek
Toplam 1
Yorum
aytac ne oldu hani rutin bi inceleme idi,,,,,simdi bu miyav sesleri ne
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İspanya basınına göre Bas Dost Fenerbahçe'de
Toplam 1
Yorum
serdar bırakın bu yalanları adam fifalık fifa bonservis belirleyecek adamın piyasa değeri 20m euro 3 büyükleri toplasan o parayı çıkartıp alamazlar
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