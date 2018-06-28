Galatasaray Muğdat Çelik ve Nagatomo ile anlaşma sağladı – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ve ile anlaşma sağladı

    Galatasaray Muğdat Çelik ve Nagatomo ile anlaşma sağladı

    , ve ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

    , Teleset Mobilya Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki ve geçtiğimiz sezon Inter'den kiralanan ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

    Muğdat Çelik, yarın Florya'da yapılacak olan ilk idmana katılacak. Nagatomo'nun ise İsviçre kampında takıma katılması planlanıyor.

    KAP'A BİLDİRDİ!

    Sarı-kırmızılı ekip Muğdat Çelik ve Ryan Donk'u KAP'a bildirdi. G.Saray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Profesyonel futbolcu Muğdat Çelik ile Kulübümüze transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    "Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    .

    1. 27.6.2018 19:15
    2. Güncelleme: 28.6.2018 06:36
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