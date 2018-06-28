Galatasaray Muğdat Çelik ve Nagatomo ile anlaşma sağladı

Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Muğdat Çelik ve geçtiğimiz sezon Inter'den kiralanan Nagatomo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Muğdat Çelik, yarın Florya'da yapılacak olan ilk idmana katılacak. Nagatomo'nun ise İsviçre kampında takıma katılması planlanıyor.

KAP'A BİLDİRDİ!

Sarı-kırmızılı ekip Muğdat Çelik ve Ryan Donk'u KAP'a bildirdi. G.Saray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Muğdat Çelik ile Kulübümüze transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

.