Sabri Sarıoğlu: Galatasaray'da bırakmak istiyorum – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    : Galatasaray'da bırakmak istiyorum

    Sabri Sarıoğlu: Galatasaray'da bırakmak istiyorum

    Yeniden yuvaya dönmesi gündeme gelen , “Şu anda bir teklif yok ama olursa hiç para konuşmadan imzayı atarım” dedi

    , Şampiyonlar Ligi için bildirilecek 21 kişilik kadroda en az 4 yerli (Türkiye'de doğup, burada yetişmiş) ve 1 tane alt yapıdan çıkmış oyuncu bulundurma şartı getirdi.

    Kadrosundakı yerli oyuncuların birçoğu gurbetçi olan sarı-kırmızılı takımda, kontenjanı doldurmak için 'nun yuvaya geri dönmesi gündeme geldi.

    Konuyla ilgili konuşan 34 yaşındaki Reyiz, "Şu anda bana gelen bir teklif yok. Ancak gelirse para pul dahi konuşmam. Yetiştiğim kulüpte futbol hayatımı noktalamayı seve seve isterim" dedi. ile sözleşmesi biten Sabri'nin bonservisi de elinde.

    TARAFTAR NE TEPKİ VERİR!
    Fatih Terim daha önce Sabri için 'Ben olsam göndermezdim' demişti. Yönetimin Reyiz'deki tek endişesi taraftar tepkisi. Ancak transferin gerçekleşmesi halinde Terim'in 'arayı' bulacağı düşünülüyor.
    1. 25.6.2018
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