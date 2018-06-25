Sabri Sarıoğlu: Galatasaray'da bırakmak istiyorum
Yeniden yuvaya dönmesi gündeme gelen Sabri Sarıoğlu, “Şu anda bir teklif yok ama olursa hiç para konuşmadan imzayı atarım” dedi
Kadrosundakı yerli oyuncuların birçoğu gurbetçi olan sarı-kırmızılı takımda, kontenjanı doldurmak için Sabri Sarıoğlu'nun yuvaya geri dönmesi gündeme geldi.
Konuyla ilgili konuşan 34 yaşındaki Reyiz, "Şu anda bana gelen bir teklif yok. Ancak gelirse para pul dahi konuşmam. Yetiştiğim kulüpte futbol hayatımı noktalamayı seve seve isterim" dedi. Göztepe ile sözleşmesi biten Sabri'nin bonservisi de elinde.
TARAFTAR NE TEPKİ VERİR!
Fatih Terim daha önce Sabri için 'Ben olsam göndermezdim' demişti. Yönetimin Reyiz'deki tek endişesi taraftar tepkisi. Ancak transferin gerçekleşmesi halinde Terim'in 'arayı' bulacağı düşünülüyor.
- 25.6.2018
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Josef’in aklı Ada’da
Toplam 1
Yorum
aslan cocu nun sisteminde souza ve mehmet topal oynayamaz. çünkü bu ikili oyunu ağırlaştırıyor çok top kay oğuzkaan oynar,ekici oynar,elmas oynar
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Masaya oturacaklar
Toplam 3
Yorum
ged 61 yaaa arkadaş bir aydır burakla bir masaya oturamadık gitti..öyle böyle adam bizi ayakta tuttu..burak giderse yerine kimi alacaksın...
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Jose Sosa'ya sürpriz talip
Toplam 1
Yorum
ged 61 dünya kupasında tekmeye kafa sokan, mücadele eden,hırstan kendini parçalayan yıldızları gördükce bu sosa gibi ruhsuzları tabiki gönderelim..
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