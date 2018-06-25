Ndiaye gerçeği – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    25 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Ndiaye gerçeği

    Ndiaye gerçeği
    ASLAN, 16 milyon euro'ya 'e sattığı Ndiaye için pusuya yattı. Championship'te mücadele edecek olan Ada ekibinin, Senegalli oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak G.Saray'a kiralamaya sıcak baktığı belirtildi. Taraflar arasında para konusunda ise büyük fark olduğu öğrenildi.
    1. 25.6.2018
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