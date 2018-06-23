Müzeye seçim engeli – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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HEPSİ
    24 Haziran 2018, Pazar
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    Müzeye engeli

    Müzeye seçim engeli
    Türk Telekem Stadı'daki Müzesi yarın kapalı olacak. Kulüpten yapılan açıklamada 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak ve 27. Dönem Milletvekili nedeniyle; Galatasaray Stadyum Müzesi'nin ziyaretçilere kapalı olacağı duyuruldu.
    1. 23.6.2018
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