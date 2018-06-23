Galatasaray'dan Napoli oyuncu Milik'e transfer teklifi – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    'dan oyuncu Milik'e teklifi

    Galatasaray'dan Napoli oyuncu Milik'e transfer teklifi

    1 yıllık kiralama konusunda ile anlaşan sarı-kırmızılı yönetim, vergiler düştüğünde 1.3 milyon Euro maaşı olan Milik’e 3.5 milyon Euro teklif etti... Polonyalı futbolcu süre istedi.

    'in 'in yerine daha üst düzey bir forvet istemesi üzerine harekete geçen yönetimi kesenin ağzını açtı...

    'ın listesinin ilk sırasında yer alan Arkadiusz Milik'in menajeriyle bir araya geldiği ve geri çevrilmesi çok zor olan bir teklif yaptığı öğrenildi.

    VERGİLER NEDENİYLE DÜŞÜYOR
    Alınan bilgilere göre Polonyalı yıldıza önerilen yıllık ücret tam 3.5 milyon Euro...

    Milik'in 'deki maaşı ise 2.5 milyon Euro. Ancak vergiler düştüğünde bu rakam 1.3 milyon Euro oluyor.

    4 TAKIM DAHA KANCA ATTI
    Milik'in menajeri aracılığıyla yapılan bu müthiş tekliften çok etkilendiği ancak düşünmek için süre istediği belirtildi.

    Yıldız futbolcuya ve 'dan 4 kulüpten daha teklif olduğu ifade ediliyor.

    MİLANO SEFERİ DE KAPIDA!
    Yönetim bir yandan Milik'ten gelecek yanıtı beklerken, diğer yandan alternatif isimlerle temaslar da sürüyor.

    Şükrü Hanedar'ın birkaç gün içinde Bacca ve Kalinic için 'ya gitmesi bekleniyor.

    1. 22.6.2018 23:24
    2. Güncelleme: 23.6.2018 02:13
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