Galatasaray'dan Napoli oyuncu Milik'e transfer teklifi
1 yıllık kiralama konusunda Napoli ile anlaşan sarı-kırmızılı yönetim, vergiler düştüğünde 1.3 milyon Euro maaşı olan Milik’e 3.5 milyon Euro teklif etti... Polonyalı futbolcu süre istedi.
Fatih Terim'in Gomis'in yerine daha üst düzey bir forvet istemesi üzerine harekete geçen Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı...
Sarı- Kırmızılılar'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Arkadiusz Milik'in menajeriyle bir araya geldiği ve geri çevrilmesi çok zor olan bir teklif yaptığı öğrenildi.
VERGİLER NEDENİYLE DÜŞÜYOR
Alınan bilgilere göre Polonyalı yıldıza önerilen yıllık ücret tam 3.5 milyon Euro...
Milik'in Napoli'deki maaşı ise 2.5 milyon Euro. Ancak vergiler düştüğünde bu rakam 1.3 milyon Euro oluyor.
4 TAKIM DAHA KANCA ATTI
Milik'in menajeri aracılığıyla yapılan bu müthiş tekliften çok etkilendiği ancak düşünmek için süre istediği belirtildi.
Yıldız futbolcuya İtalya ve Almanya'dan 4 kulüpten daha teklif olduğu ifade ediliyor.
MİLANO SEFERİ DE KAPIDA!
Yönetim bir yandan Milik'ten gelecek yanıtı beklerken, diğer yandan alternatif isimlerle temaslar da sürüyor.
Şükrü Hanedar'ın birkaç gün içinde Bacca ve Kalinic için Milano'ya gitmesi bekleniyor.
- 22.6.2018 23:24
- Güncelleme: 23.6.2018 02:13
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
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