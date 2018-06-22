Galatasaray kampı İsviçre’de – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    kampı ’de

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> kampı <a href="/index/isvicre?id=44ff5fc7-4028-415a-9c70-31d89280546e" class="" rel="tag">İsviçre</a>’de

    'ın, hazırlıkları için 'da top başı yapacağı açıklandı.

    'ın, hazırlıkları için 'da top başı yapacağı açıklandı. Cimbom, 1 Temmuz'da Zürih'e giderek yurt dışı kamp programının ilk etabını gerçekleştirecek. 12 Temmuz'da oynanacak özel maçın ardından 'a dönecek.

    1. 22.6.2018
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