Garry Rodrigues: "Galatasaray'da mutluyum" – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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HEPSİ
    21 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    : "'da mutluyum"

    Garry Rodrigues: "Galatasaray'da mutluyum"

    Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynadı. Forma giydiği 33 Süper Lig karşılaşmasında 9 kez rakip fileleri havalandırdı, 10 da asist yaptı. Teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasına giren Garry Rodrigues, gelecek sezon öncesi de birçok Avrupa kulübünün transfer listesine adını yazdırdı. Aslan ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, takım ortalamasının altında olan yıllık kazancına rağmen sarı-kırmızılı renklere aşkını paradan üstün tuttu. Yaptığı açıklamalarla da taraftarın gönlündü taht kurdu.

    1. 21.6.2018
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