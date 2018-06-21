Garry Rodrigues: "Galatasaray'da mutluyum"
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynadı. Forma giydiği 33 Süper Lig karşılaşmasında 9 kez rakip fileleri havalandırdı, 10 da asist yaptı. Teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasına giren Garry Rodrigues, gelecek sezon öncesi de birçok Avrupa kulübünün transfer listesine adını yazdırdı. Aslan ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, takım ortalamasının altında olan yıllık kazancına rağmen sarı-kırmızılı renklere aşkını paradan üstün tuttu. Yaptığı açıklamalarla da taraftarın gönlündü taht kurdu.
- 21.6.2018
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Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması
Toplam 3
Yorum
kaya kayseriden çok ucuza gitmişti aynı şekilde trabzondan da ucuza gitti. Şu adamın değeri avrupada en az 15 mil euro
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İmbula sürprizi
Toplam 2
Yorum
Ferhat Kaç yaşında geliceksin 30? hiç gelme daha iyi Türkiye Liginde artık alıncaksa 30 yaş altı alınsın bune gelen para için geliyor
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Beşiktaş Burak Yılmaz için diğer transferleri bekliyor
Toplam 5
Yorum
debian besiktas icin burak yilmaz yanlis transfer olur... nedenini tum besiktas taraftari cok iyi biliyor....bos konusmaya gerek yok.
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