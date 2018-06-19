Denayer için tarih 29 Temmuz! – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    19 Haziran 2018, Salı
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    Denayer için tarih !

    Denayer için tarih <a href="/index/29-temmuz?id=0cff0d6c-478d-4f2f-b529-a0987ba94ddb" class="" rel="tag">29 Temmuz</a>!
    Galatasaray yönetiminin yeniden kiralık olarak kadroya katmak istediği konusunda süreç uzayacak. kulübü, Guardiola'nın kadrodaki tüm futbolcuları ABD kampına götüreceğini ve 'da bitecek kamp sonrası transfer konusunun netlik kazanacağını bildirdi.

    1. 19.6.2018 08:37
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