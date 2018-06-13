Katar'da Al Gharafa formasını giyen 34 yaşındaki futbolcu aldığı kilolarla dikkat çekti. İşte Sneijder'in son halinin görüntüsü... Tevrübeli oyuncunun ciddi anlamda fazla kiloları olduğu gözlendi. 5 sezonda 175 maça çıkan Sneijder bu maçlarda 46 gole imza attı. Hollandalı yıldız, Galatasaray formasıyla 7 kez kupa sevinci yaşadı. (Takvim)





