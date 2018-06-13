Sneijder'in hali görenleri şoke etti! – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    'in hali görenleri şoke etti!

    <a href="/index/sneijder?id=c7892c54-0483-4e1f-8c34-a9c88c78b48e" class="" rel="tag">Sneijder</a>'in hali görenleri şoke etti!

    Son olarak Kuyt'ın jubilesinde yeşil sahalara ayak basa Hollandalı futbolcunun görüntüsü şoke etti.

    'da Al Gharafa formasını giyen 34 yaşındaki futbolcu aldığı kilolarla dikkat çekti. İşte 'in son halinin görüntüsü... Tevrübeli oyuncunun ciddi anlamda fazla kiloları olduğu gözlendi. 5 sezonda 175 maça çıkan bu maçlarda 46 gole imza attı. Hollandalı yıldız, formasıyla 7 kez kupa sevinci yaşadı. (Takvim)


    1. 13.6.2018 09:45
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