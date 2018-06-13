Sneijder'in hali görenleri şoke etti!
Son olarak Kuyt'ın jubilesinde yeşil sahalara ayak basa Hollandalı futbolcunun görüntüsü şoke etti.
Katar'da Al Gharafa formasını giyen 34 yaşındaki futbolcu aldığı kilolarla dikkat çekti. İşte Sneijder'in son halinin görüntüsü... Tevrübeli oyuncunun ciddi anlamda fazla kiloları olduğu gözlendi. 5 sezonda 175 maça çıkan Sneijder bu maçlarda 46 gole imza attı. Hollandalı yıldız, Galatasaray formasıyla 7 kez kupa sevinci yaşadı. (Takvim)
- 13.6.2018 09:45
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
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