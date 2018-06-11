Nagatomo için İspanyol kulübü de devrede – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Nagatomo için İspanyol kulübü de devrede

    Nagatomo için İspanyol kulübü de devrede

    her ne kadar 'da devam etmek istediğini söylese de 'in 40 milyon euro'luk hesap kapatma zorunluluğu İtalyanları tok satıcı haline getirdi.

    her ne kadar 'da devam etmek istediğini söylese de 'in 40 milyon euro'luk hesap kapatma zorunluluğu İtalyanları tok satıcı haline getirdi. 'in ağırdan almasının bir başka neden ise 'in Nagatomo için yaptığı 2.5 milyon euro'luk teklif... Japon oyuncunun, 'da devam etmek istediği için 3 milyon euro'ya inen İnter bu rakamın altına düşmedi. Galatasaray ise 2 milyon euro vermeye hazır olduğunu bildirmişti.

    1. 11.6.2018
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