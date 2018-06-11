Nagatomo için İspanyol kulübü de devrede
Yuto Nagatomo her ne kadar Galatasaray'da devam etmek istediğini söylese de İnter'in 40 milyon euro'luk hesap kapatma zorunluluğu İtalyanları tok satıcı haline getirdi.
Yuto Nagatomo her ne kadar Galatasaray'da devam etmek istediğini söylese de İnter'in 40 milyon euro'luk hesap kapatma zorunluluğu İtalyanları tok satıcı haline getirdi. İnter'in ağırdan almasının bir başka neden ise Real Betis'in Nagatomo için yaptığı 2.5 milyon euro'luk teklif... Japon oyuncunun, Galatasaray'da devam etmek istediği için 3 milyon euro'ya inen İnter bu rakamın altına düşmedi. Galatasaray ise 2 milyon euro vermeye hazır olduğunu bildirmişti.
- 11.6.2018
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
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