Nagatomo için İspanyol kulübü de devrede

Yuto Nagatomo her ne kadar Galatasaray'da devam etmek istediğini söylese de İnter'in 40 milyon euro'luk hesap kapatma zorunluluğu İtalyanları tok satıcı haline getirdi. İnter'in ağırdan almasının bir başka neden ise Real Betis'in Nagatomo için yaptığı 2.5 milyon euro'luk teklif... Japon oyuncunun, Galatasaray'da devam etmek istediği için 3 milyon euro'ya inen İnter bu rakamın altına düşmedi. Galatasaray ise 2 milyon euro vermeye hazır olduğunu bildirmişti.