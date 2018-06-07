Aslan’da 10 oyuncu gözden çıkarıldı – Fotomaç – 07 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Aslan’da 10 oyuncu gözden çıkarıldı

    Aslan’da 10 oyuncu gözden çıkarıldı

    'da , Carrasso, , Iasmin Latovlevici, Koray Günter, ile forma şansını yitiren 'in sözleşmeleri sona erdi.

    'da , Carrasso, , Iasmin Latovlevici, Koray Günter, ile forma şansını yitiren 'in sözleşmeleri sona erdi. 'dan kadro ve bütçe kısıtlaması cezası alan sarı-kırmızılı kulübün, gözden çıkarılan bu oyuncularla yeniden anlaşması beklenmiyor. AYRICA beklentileri karşılayamayan Eren, Tolga ve 'dan da kendilerine kulüp bulması istendi. Aksi takdirde karşılıklı anlaşılarak 3 oyuncu da gönderilecek. Böylece yeni transferler için 10 milyon euro'ya yakın bir rahatlama sağlanacak. Donk ve Linnes'in durumu da sallantıda...

    YOLCULAR
    Carasso Latovlevici Koray Günter Eren Derdiyok Tolga Ciğerci U. Gündoğan
    1. 7.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aslan’da 10 oyuncu gözden çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN