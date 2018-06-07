Aslan’da 10 oyuncu gözden çıkarıldı
Galatasaray'da Eray İşcan, Carrasso, Hakan Balta, Iasmin Latovlevici, Koray Günter, Umut Gündoğan ile forma şansını yitiren Yasin Öztekin'in sözleşmeleri sona erdi.
YOLCULAR
Eray İşcan Carasso Latovlevici Koray Günter Hakan Balta Yasin Öztekin Eren Derdiyok Tolga Ciğerci U. Gündoğan Tarık Çamdal
- 7.6.2018
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
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