Bruzga'dan Cengiz'e ziyaret – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
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    Bruzga'dan Cengiz'e ziyaret

    Bruzga'dan Cengiz'e ziyaret

    Litvanya Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi , Başkanı 'i ziyaret etti.

    Stadyumu'nda yapılan görüşmede , başkan 'i hem şampiyonluğu hem de Olağan Seçimli Genel Kurul'u kazanması nedeniyle tebrik etti.

    Görüşme sonrasında başkan , büyükelçi 'ya isminin yazılı olduğu forması hediye ederken, Litvanya Büyükelçisi de Cengiz'e; Litvanya basketbolunun sembol takımlarından olan 'ın formasını takdim etti.

    ?Büyükelçi Audrius Bruzga, görüşme sonrasında Stadyum Müzesi Turuna da katıldı.

    1. 6.6.2018 23:56
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