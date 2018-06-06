Bruzga'dan Cengiz'e ziyaret
Litvanya Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Audrius Bruzga, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.
Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan görüşmede Audrius Bruzga, başkan Mustafa Cengiz'i hem Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu hem de Olağan Seçimli Genel Kurul'u kazanması nedeniyle tebrik etti.
Görüşme sonrasında başkan Mustafa Cengiz, büyükelçi Audrius Bruzga'ya isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye ederken, Litvanya Büyükelçisi de Cengiz'e; Litvanya basketbolunun sembol takımlarından olan Zalgiris Kaunas'ın formasını takdim etti.
?Büyükelçi Audrius Bruzga, görüşme sonrasında Galatasaray Stadyum Müzesi Turuna da katıldı.
- 6.6.2018 23:56
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
Bruzga'dan Cengiz'e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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