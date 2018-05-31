Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Fildişi Sahilli yıldız Yaya Toure'nin menajeri, yıldız oyuncunun Türkiye'ye geleceği yönündeki iddiaları yanıtladı.
Manchester City ile sözleşmesi sona eren Yaya Toure'nin ismi Galatasaray ile anılıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten 5.5 milyon Euro istediği iddia edilen Fildişili yıldızın menajeri Dimitri Seluk konuştu.
İşte Seluk'un açıklamaları: "Geçen sezon sonunda da bu söylentiler çıkmıştı. O zaman size 'Yaya Toure'nin Türkiye'ye gelme ihtimali yüzde sıfır' demiştim. Şimdi de şunu söyleyebilirim; Yaya Toure önümüzdeki sezon kesinlikle Premier Lig'de oynayacak. Başka bir yeri düşünmüyor." Menajeri, Yaya Toure'nin Manchester City yerine İngiltere'de hangi takımın formasını giyeceğini ise açıklamadı. (Sabah)
- 31.5.2018 10:11
- Güncelleme: 31.5.2018 10:11
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Ozan Tufan Rize yolunda!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan hatalı ama bir yıl boyunca Ozan'ı hazır hale getiremeyen Aykut ve ekibi suçsuz mu.?Gitsin demiş,yeni hoca beğenirse ne olacak?Harcayın.
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Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
CimBom Aman gelmesin zaten bizim DEDE lere vericek paramız yok
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Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti
Toplam 1
Yorum
noluyo yaa Come to bes..
Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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