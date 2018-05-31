Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    'nin menajerinden açıklaması

    Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması

    Son olarak İngiltere ekiplerinden 'de forma giyen Fildişi Sahilli yıldız 'nin menajeri, yıldız oyuncunun 'ye geleceği yönündeki iddiaları yanıtladı.

    ile sözleşmesi sona eren 'nin ismi ile anılıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten 5.5 milyon Euro istediği iddia edilen Fildişili yıldızın menajeri Dimitri Seluk konuştu.

    İşte Seluk'un açıklamaları: "Geçen sezon sonunda da bu söylentiler çıkmıştı. O zaman size 'Yaya Toure'nin 'ye gelme ihtimali yüzde sıfır' demiştim. Şimdi de şunu söyleyebilirim; Yaya Toure önümüzdeki sezon kesinlikle 'de oynayacak. Başka bir yeri düşünmüyor." Menajeri, Yaya Toure'nin Manchester City yerine İngiltere'de hangi takımın formasını giyeceğini ise açıklamadı. (Sabah)

    1. 31.5.2018 10:11
    2. Güncelleme: 31.5.2018 10:11
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