Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması

Manchester City ile sözleşmesi sona eren Yaya Toure'nin ismi Galatasaray ile anılıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten 5.5 milyon Euro istediği iddia edilen Fildişili yıldızın menajeri Dimitri Seluk konuştu.

İşte Seluk'un açıklamaları: "Geçen sezon sonunda da bu söylentiler çıkmıştı. O zaman size 'Yaya Toure'nin Türkiye'ye gelme ihtimali yüzde sıfır' demiştim. Şimdi de şunu söyleyebilirim; Yaya Toure önümüzdeki sezon kesinlikle Premier Lig'de oynayacak. Başka bir yeri düşünmüyor." Menajeri, Yaya Toure'nin Manchester City yerine İngiltere'de hangi takımın formasını giyeceğini ise açıklamadı. (Sabah)