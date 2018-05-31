Galatasaray'da 45 milyon Euro paniği! UEFA...
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak olan ve kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da transferin yanı sıra takımdaki bütçe sorunu da yönetimi düşündürüyor. Başkan Mustafa Cengiz, "UEFA ile anlaşmayı sonuçlandırmak üzereyiz. Bazı bilgileri her gün görüşerek güncelliyoruz. Fenerbahçe ve Beşiktaş nasıl sınırlamalar aldıysa benzer durumda bize de aynısı uygulanacak'' diyerek Finansal Fair Play (FFP) süreci hakkında bilgi vermişti.
ASIL PROBLEM YÜKSEK MAAŞLAR
Avrupa'dan men tehlikesi olmayan sarı-kırmızılı kulübü ciddi yaptırımlar bekliyor. Sportif AŞ kâr açıklayamadığı için transferde oyuncu alması için önce satmak zorunda olan Galatasaray, asıl sıkıntıyı maaş bütçesinde çekecek. FFP Komitesi üç sene önce 65 milyon Euro sınır koyduğu sarıkırmızılı takımın maaş bütçesini 45 milyon Euro'ya çekmeyi planlıyor. Galatasaray ise UEFA'dan ilk planda maaş bütçesinin 55 milyon Euro seviyesine düşürülmesini talep ediyor ve taraflar arasında görüşmeler sürüyor.
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