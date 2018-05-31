Galatasaray'da 45 milyon Euro paniği! UEFA...

ASIL PROBLEM YÜKSEK MAAŞLAR

Avrupa'dan men tehlikesi olmayan sarı-kırmızılı kulübü ciddi yaptırımlar bekliyor. Sportif AŞ kâr açıklayamadığı için transferde oyuncu alması için önce satmak zorunda olan Galatasaray, asıl sıkıntıyı maaş bütçesinde çekecek. FFP Komitesi üç sene önce 65 milyon Euro sınır koyduğu sarıkırmızılı takımın maaş bütçesini 45 milyon Euro'ya çekmeyi planlıyor. Galatasaray ise UEFA'dan ilk planda maaş bütçesinin 55 milyon Euro seviyesine düşürülmesini talep ediyor ve taraflar arasında görüşmeler sürüyor.