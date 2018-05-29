G.Saray’a Porto çıktı!
Galatasaray'ı n Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri merakla beklenirken Alman basını şimdiden muhtemel grupları yazdı. Quotenmeter internet sitesi, hayali bir kura çekimi yaptı ve sarı-kırmızılı ekip Porto, Tottenham Hotspur ile Monaco ile aynı grupta yer aldı.
- 29.5.2018 01:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
G.Saray’a Porto çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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