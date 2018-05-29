G.Saray’a Porto çıktı! – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    G.Saray’a çıktı!

    G.Saray’a Porto çıktı!
    Galatasaray'ı n Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri merakla beklenirken Alman basını şimdiden muhtemel grupları yazdı. Quotenmeter internet sitesi, hayali bir kura çekimi yaptı ve sarı-kırmızılı ekip Porto, Tottenham Hotspur ile Monaco ile aynı grupta yer aldı.
    1. 29.5.2018 01:03
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