G.Saray’a Porto çıktı!

Galatasaray'ı n Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri merakla beklenirken Alman basını şimdiden muhtemel grupları yazdı. Quotenmeter internet sitesi, hayali bir kura çekimi yaptı ve sarı-kırmızılı ekip Porto, Tottenham Hotspur ile Monaco ile aynı grupta yer aldı.