Emre Çolak gelmeye hazır
UEFA'dan gelebilecek cezaya göre hazırlıklarını yapan Galatasaray yönetimi kolları sıvadı
Öncelikle Semih Kaya ile görüşen ve "İkna ederseniz dönmeye hazırım" cevabı alan Cimbom'un ikinci hamlesi Emre Çolak oldu. Albayrak, başarılı oyuncu ile bir görüşme yaparken Emre, Deportivo'lu yöneticilerin kendisi dahil pek çok oyuncuya, "kolaylık sağlama sözü verdiğini" iletti ve yeşil ışık yaktı.
- 29.5.2018 00:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Emre Çolak gelmeye hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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