Emre Çolak gelmeye hazır – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Emre Çolak gelmeye hazır

    Emre Çolak gelmeye hazır

    'dan gelebilecek cezaya göre hazırlıklarını yapan yönetimi kolları sıvadı

    Öncelikle Semih Kaya ile görüşen ve "İkna ederseniz dönmeye hazırım" cevabı alan Cimbom'un ikinci hamlesi Emre Çolak oldu. Albayrak, başarılı oyuncu ile bir görüşme yaparken Emre, Deportivo'lu yöneticilerin kendisi dahil pek çok oyuncuya, "kolaylık sağlama sözü verdiğini" iletti ve yeşil ışık yaktı.
    1. 29.5.2018 00:59
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