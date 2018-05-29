Emre Çolak gelmeye hazır

UEFA'dan gelebilecek cezaya göre hazırlıklarını yapan Galatasaray yönetimi kolları sıvadı

Öncelikle Semih Kaya ile görüşen ve "İkna ederseniz dönmeye hazırım" cevabı alan Cimbom'un ikinci hamlesi Emre Çolak oldu. Albayrak, başarılı oyuncu ile bir görüşme yaparken Emre, Deportivo'lu yöneticilerin kendisi dahil pek çok oyuncuya, "kolaylık sağlama sözü verdiğini" iletti ve yeşil ışık yaktı.