Galatasaray'dan dev operasyon – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Galatasaray'dan dev operasyon

    Galatasaray'dan dev operasyon

    Kadronun kalitesini artırmak ve genişlik kazandırmak isteyen İmparator gözünü üç solak yıldıza dikti. Tecrübeli hoca, 3 yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

    1. 24.5.2018 00:41
    2. Güncelleme: 24.5.2018 06:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'dan dev operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN