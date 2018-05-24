Galatasaray'dan dev operasyon
Kadronun kalitesini artırmak ve genişlik kazandırmak isteyen İmparator gözünü üç solak yıldıza dikti. Tecrübeli hoca, 3 yıldızı kadrosuna katmak istiyor.
- 24.5.2018 00:41
- Güncelleme: 24.5.2018 06:43
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Güneş isterse taraftar sever
Toplam 8
Yorum
zeki net söylüyorum burak geldiği gün maddi manevi beşiktaşlılığımı askıya alırım gidene kadar ne destek veririm ne ürün alırım.
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Güneş isterse taraftar sever
Toplam 8
Yorum
zeki zaten caneri aldınız. içimize sinmedi şimdi burak ı alın seneyede volkan demirel emre blezoğlunu toplayın. varmı başka ..............
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Garry operasyonu
Toplam 1
Yorum
emrah sizde biz rodrigezi satmıyacağız futbolu gs da bırakacak sizde 4 tl alamazsınız resti çekin yunanlara
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