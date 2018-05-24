Galatasaray'da başkan adayı Ozan Korkut Fenerbahçe'yi tebrik etti

İşte Korkut'un açıklamalarından bazı başlıklar:

"Biz 3 senedir hazırlanan bir ekibiz. Mutsuzluğumuz bir süredir var. Ortak mutsuzluklarımız var Galatasaray'la alakalı. 9 yaşından beri bu camianın içindeyim."

"Son yıllarda yaşananlar, kulübümüzün marka değerinin düşmüş olması, tek adam yönetimleri, sportif başarıszlıklar ve mali tablo bizi buna itti."

"Ocak ayında hiç anlayamadığımız bir seçim kararı alındı. Biz mayıs için hazırlanıyorduk. Sonuçta hepimiz global şirketlerin yöneticisi veya sahipleriyiz. Bir anda tüm hayatımızı değiştiremezdik."

" Ekip arkadaşlarım tamamen, kim nerede neyi iyi yapabilir düşüncesiyle, liyakat usulüyle seçilmişlerdir. Ben bu ekibin lideriyim 'gelin benimle çalışın' anlayışı yok. Ekibimiz lider olarak beni seçti."

"Galatasaray'da fesattan beslenenler ve gerçek Galatasaraylılar şeklinde iki oluşum var."

"Ekip arkadaşlarımın tamamı alanında eksper insanlar. Hepsi Galatasaray'a hizmet etmek istiyor, hiçbirinin bu göreve ihtiyacı yok. Bir basketbolcu olarak all-star diyebilirim ekibim için."

"Herkes çıksın kendi farklılığını ortaya koysun. Biz kendimizi iyi biliyoruz. Yola çıktığımız herkes dava arkadaşlarımız."

"Basketbol takımında olduğum zamanlarda, Bursa'da kırık dökük bir otele gitmiştik. Sonra Özhan Ağabey, geldi. Galatasaray burada mı ağırlanır dedi ve bizi o dönemin en iyi oteline götürdü. Gözlerinde Galatasaray'ı gördüm. Beni motive eden olaylardan biridir."

"Özhan Ağabey de hataları olan biridir tabii ki ama hiç kötü niyeti olduğunu sanmıyorum."

"Beni diğer etkileyen olay da Metin Oktay'ın Ali Sami Yen'e getirilen cenazesini taşımamdı. 4 sporcu seçilmişti, cenazeyi taşımak için... Onlardan biri de bendim."

"Fatih Terim ve aslanları bizi uçurumun dibinden almışlardır. Bu şansı değerlendirmek lazım. Şampiyonluk sayesinde kulübe gelen nakit akışı var. Bunlar iyi değerlendirilmesi gereken bütçeler."

"Fatih Terim'in yaşattığı başarılarda pay yarışına girmemek lazım."

"Fatih Terim'e, seçildikten hemen sonra Spor A.Ş Yönetim Kurulu'nda üyelik vereceğiz.Kendisine sadece sportif hedefler koymayacağız, mali hedefler de koyacağız."

"Galatasaray'ın 113 senelik birikimi bugün gitmiş durumda. Bunlar genel kurul üyelerimize proje diye sunuldu."

"Mevcut başkan ego yapmadı. Benim bu konuda hazırlığım yok. Kimde var dedi. Mete Ekiz kardeşimiz yapmıştı. Bizim hazırlamış olduğumuz 3 yıllık planı UEFA'ya sundular. Aldığımız duyuma göre hazırladığımız sunum örnek olarak başka kulüplere gösteriliyor."

"Bir basketbolcudan önce ben bir Türk evladıyım. Fenerbahçe'yi yaşattıkları başarılardan ötürü tebrik ederim."

"Hedef küçülterek ve küçülerek başarı yakalanmaz. Aksine hedef büyüterek olur bu. Yaptığımız görüşmelerde 3 sene içinde 11-12 milyon Euro'luk yatırımla oralarda olacağız."

"Biz gelir gelmez, tüm iş ortaklarımıza başarı taahhüdü vereceğiz. Kendi vizyonuyla basketbolda, Euroleague'de kalıcı bir takım oluşturmak istiyoruz."

"Seçime 4 bin - 4 bin 500, civarında katılım bekleniyor. Ben daha fazla olmasını ümit ediyorum. Herkesi oy kullanmaya bekliyorum. Bu bir seçim değil, bu bir seçenek."

"Korkulara değil, umuda oy versinler. Galatasaray korkuyla yönetilemez. Umutlu olsunlar. Galatasaray, lise çağındaki çocuklar tarafından kurulmuş ve dünya kulübü olmuştur. Bizim DNA'mızda bu var. Galatasaray hak ettiği noktaya gelecektir."