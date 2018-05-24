Büyük bir aşk hikayesi

Galatasaray bu sezon adeta teknik heyetiyle, futbolcusuyla, taraftarıyla kader birliği yaptı. Büyük çekişmeye sahne olan Süper Lig'i zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekipte taraftarı da başarıda büyük rol oynadı. Özellikle iç saha maçlarında 16 galibiyet ve 1 beraberlik alarak seyirci etkisini en iyi şekilde kullanan ekip olarak öne çıkan sarı-kırmızılılar, taraftar sayısında da zirveyi kimseye bırakmadı.



1 MİLYON KİŞİYE YAKIN

2017-2018 sezonunda tüm takımların taraftarları toplamda 3 milyon 800 bin Passolig Kart sahibi olurken, Galatasaray 744 bin 831 adet kart sayısıyla, ilk sırada yer aldı. Cimbom, seyirci sayısı ve diğer istatistiklerde de zirveye oturdu. Türk Telekom Stadyumu'nda iç saha maçları ve şampiyonluk kutlamasında toplam 829 bin 521 taraftar, stada giriş yaparken, sarı-kırmızılı takım 40 bin 778 seyirci ortalaması tutturdu.



FENERBAHÇE REKORU

Geçtiğimiz sezon 18 bin 865 ortalamaya oynayan Galatasaray, ortalamasını yüzde 116 yükseltti. Sarı-kırmızılı taraftarları 29 bin 562 ortalamayla Beşiktaş ve 29 bin 35 ortalamayla Fenerbahçe takip etti. 15. Haftada 30 bin 471 taraftarla en az gişesini Akhisarspor karşılaşmasında yapan sarı-kırmızılı ekip, sezon rekorunu ise 9. haftadaki Fenerbahçe maçında kırdı. Bu karşılaşmayı 49 bin 568 taraftar tribünden izledi.



BOĞAZ SARI KIRMIZI

Gelenek bir kez daha gerçekleşti. Süper Lig'de 21. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takımın büyük boyuttaki bayrakları köprülere asıldı. Dün, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dev Galatasaray bayrakları dalgalandı. Bayraklar büyük ilgi görürken sarı-kırmızılı taraftarlar bu anı bol bol fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı.



Alan Ferguson'a emanet

Ligin tamamlanmasıyla birlikte Türk Telekom Stadı'nın zemini bakıma alındı. Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy, "Çimler yeniden ekilecek, kumlama yapılacak. Tüm bunlar İngiltere Futbol Federasyonunun da başçimcisi olan Alan Ferguson'ın kontrolünde gerçekleşecek" diye konuştu.