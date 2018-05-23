Şampiyon Galatasaray’ın en medyatik isimleri – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Şampiyon ’ın en medyatik isimleri

    Şampiyon Galatasaray’ın en medyatik isimleri

    2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nunda şampiyonluk ipini göğüsleyen , Türkiye’nin 21’inci kez en büyüğü olmayı başardı. ise Galatasaray’ın başında 7 kez lig kupası kaldırarak bu alanda bir ilke imza attı.

    Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, şampiyon 'ın kadrosunda yer alan en medyatik 11 ismi araştırdı. Ajans Press'in yılbaşından günümüze kadar yaptığı medya araştırmasında, Galatasaray'ın başında 7'inci lig şampiyonluğuna ulaşan , medyanın en çok konuştuğu isim olmayı başardı. Fatih Terim hakkında yılbaşından günümüze kadar 12 bin 119 haber çıkışı tespit edildi.

    BAŞKANLAR MEDYANIN DA GÜNDEMİNDE YER ALDI
    2018 başında hareketli günler geçiren Galatasaray camiasında, kulübün yaptığı olağanüstü kongrede başkanlığı 'e devretmiş ve kulübün başında 2 yıl 8 ay kadar görevde kalmıştı. Yaşanan başkanlık değişimi de medyada birçok haberle konuşuldu. Galatasaray'ın başkanlarından Dursun Özbek yıl içerisinde 2 bin 767 habere konu olurken, yeni başkan Mustafa Cengiz ise 4 bin 280 haberle adından söz ettirmeyi başardı.

    Ajans Press'in 2018 yılı içerisinde yazılı basında gerçekleştirdiği araştırmada, en çok konuşulan futbolcu Bafetimbi Gomis oldu.

    1. 23.5.2018 11:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyon Galatasaray’ın en medyatik isimleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN