Şampiyon Galatasaray’ın en medyatik isimleri
2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, Türkiye’nin 21’inci kez en büyüğü olmayı başardı. Fatih Terim ise Galatasaray’ın başında 7 kez lig kupası kaldırarak bu alanda bir ilke imza attı.
BAŞKANLAR MEDYANIN DA GÜNDEMİNDE YER ALDI
2018 başında hareketli günler geçiren Galatasaray camiasında, Dursun Özbek kulübün yaptığı olağanüstü kongrede başkanlığı Mustafa Cengiz'e devretmiş ve kulübün başında 2 yıl 8 ay kadar görevde kalmıştı. Yaşanan başkanlık değişimi de medyada birçok haberle konuşuldu. Galatasaray'ın başkanlarından Dursun Özbek yıl içerisinde 2 bin 767 habere konu olurken, yeni başkan Mustafa Cengiz ise 4 bin 280 haberle adından söz ettirmeyi başardı.
Ajans Press'in 2018 yılı içerisinde yazılı basında gerçekleştirdiği araştırmada, en çok konuşulan futbolcu Bafetimbi Gomis oldu.
- 23.5.2018 11:13
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Galatasaray'da yerli avı başlıyor! İşte Fatih Terim'in hedefindeki 3 isim!
Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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