Galatasaray istedi Göztepe alıyor: Juanfran
Göztepe, Gençlerbirliği'nde forma giyen Ahmet Oğuz ve Deportivo'dan Juanfran'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Gençlerbirliği'nde küme düşme acısı yaşayan Ahmet Oğuz ile görüşmelere devam eden sarı-kırmızılılar Juanfran'ı da gündemine aldı.
Oyuncunun menajerini İzmir'e davet eden yönetim, İspanyol futbolcu için teklifini iletti ve beklemeye koyuldu. 29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon La Liga'da 35 maça çıkarak istikrarlı bir grafik çizdi. Kariyerine Getafe'de başlayan deneyimli sağ bek, Real Madrid, Real Betis ve Watford formaları da giydi.
Juanfran'ın adı geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Galatasaray ile de anılmıştı.
Ancak Deportivo'nun oyuncuyu bırakmaması sebebiyle İstanbul ekibi Mariano'yu kadrosuna katmıştı.
- 23.5.2018 11:36
- Güncelleme: 23.5.2018 15:29
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Galatasaray'da yerli avı başlıyor! İşte Fatih Terim'in hedefindeki 3 isim!
Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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