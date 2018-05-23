Galatasaray istedi Göztepe alıyor: Juanfran – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    istedi alıyor: Juanfran

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> istedi <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> alıyor: Juanfran

    , Gençlerbirliği'nde forma giyen Ahmet Oğuz ve Deportivo'dan Juanfran'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

    'de sezonu 6. sırada noktalayan 'de transfer harekatı erken başladı. Sarı-kırmızılılar Gençlerbirliği kaptanı Ahmet Oğuz ve bir dönem 'ın da ilgilendiği 'da forma giyen Juanfran'ı kadrosuna katmak için uğraşıyor. Transfer önceliği sağ bek pozisyonuna veren İzmir temsilcisi iki isim üzerine yoğunlaştı.

    Gençlerbirliği'nde küme düşme acısı yaşayan Ahmet Oğuz ile görüşmelere devam eden sarı-kırmızılılar Juanfran'ı da gündemine aldı.

    Oyuncunun menajerini İzmir'e davet eden yönetim, İspanyol futbolcu için teklifini iletti ve beklemeye koyuldu. 29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon La Liga'da 35 maça çıkarak istikrarlı bir grafik çizdi. Kariyerine Getafe'de başlayan deneyimli sağ bek, Real Madrid, Real Betis ve Watford formaları da giydi.

    Juanfran'ın adı geçtiğimiz yaz transfer sezonunda ile de anılmıştı.

    Ancak Deportivo'nun oyuncuyu bırakmaması sebebiyle İstanbul ekibi Mariano'yu kadrosuna katmıştı.

    1. 23.5.2018 11:36
    2. Güncelleme: 23.5.2018 15:29
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