Galatasaray bayrakları Boğaz'a asıldı – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Galatasaray bayrakları Boğaz'a asıldı

    Galatasaray bayrakları Boğaz'a asıldı

    Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın bayrağı, 'nda iki köprüye asıldı.

    Süper Lig'de 21. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takımın büyük boyuttaki bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile 'nde yer alıyor.

    Ligin son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen organizasyonda şampiyonluk kupasını havaya kaldırmıştı.

    1. 23.5.2018 14:27
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