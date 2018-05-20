Şampiyona sürpriz hediye – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Şampiyona sürpriz hediye

    Şampiyona sürpriz hediye
    , dijital işbirliğine gittiği G.Saray'ın 21. şampiyonluğunu, sürpriz bir hediye ile kutladı. Turkcell, Sarı kırmızılılar kupa sevincini dijital ortamda sınırsız yaşasın diye, '' paketi sahiplerine, 21 GB internet hediye etti. Hediyeden mevcut paket sahiplerinin yanı sıra 21 Mayıs'a kadar 'Şampiyon' dijital destek paketi alan tüm G.Saray taraftarları da faydalanabilecek.
    1. 20.5.2018
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