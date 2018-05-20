Göklerden gelen bir karar vardır – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    gelen bir karar vardır

    Göklerden gelen bir karar vardır

    Sarı-kırmızılı takım şampiyonluğu ilan etti, yıkıldı. Galatasaraylı taraftarlar coştukça coştu

    G.Saray'ın 21. Şampiyonluğuna ulaşması taraftarlarını coşturdu. yıkıldı. İşte o mesajlardan bazıları:

    * Mekanın sahibi geldi. Artık herkes evine dönmeli. @titulaa
    * Bu sözü söyleyenleri eskiden eleştirirdim. Şimdi bağıra bağıra söylüyorum. Allah kerim . @iggy34
    * Bitti be hepsi bitti. Şaaaaampiyoooooon. @KocumKosecki
    * Ait olduğumuz yerdeyiz. @ChampionsLeague @Basgan
    ?     * Şampiyonluk senin (Terim) eserin. Varol. @mtt1905
    ?     * Galatasaraylılık da zor, şampiyon olduk bitti gitti. Kutlaması bile uzun sürmüyor. @okancelik93
    ?     * gelen bir karar vardır. Şampiyon . @@mamutdiyin

    1. 20.5.2018
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