Göklerden gelen bir karar vardır
Sarı-kırmızılı takım şampiyonluğu ilan etti, sosyal medya yıkıldı. Galatasaraylı taraftarlar coştukça coştu
G.Saray'ın 21. Şampiyonluğuna ulaşması taraftarlarını coşturdu. Sosyal medya yıkıldı. İşte o mesajlardan bazıları:
* Mekanın sahibi geldi. Artık herkes evine dönmeli. @titulaa
* Bu sözü söyleyenleri eskiden eleştirirdim. Şimdi bağıra bağıra söylüyorum. Allah kerim Fatih Terim. @iggy34
* Bitti be hepsi bitti. Şaaaaampiyoooooon. @KocumKosecki
* Ait olduğumuz yerdeyiz. @ChampionsLeague @Basgan
? * Şampiyonluk senin (Terim) eserin. Varol. @mtt1905
? * Galatasaraylılık da zor, şampiyon olduk bitti gitti. Kutlaması bile uzun sürmüyor. @okancelik93
? * Göklerden gelen bir karar vardır. Şampiyon Galatasaray. @@mamutdiyin
- 20.5.2018
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
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