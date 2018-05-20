G.Saray'ın 21. Şampiyonluğuna ulaşması taraftarlarını coşturdu. Sosyal medya yıkıldı. İşte o mesajlardan bazıları:

* Mekanın sahibi geldi. Artık herkes evine dönmeli. @titulaa

* Bu sözü söyleyenleri eskiden eleştirirdim. Şimdi bağıra bağıra söylüyorum. Allah kerim Fatih Terim. @iggy34

* Bitti be hepsi bitti. Şaaaaampiyoooooon. @KocumKosecki

* Ait olduğumuz yerdeyiz. @ChampionsLeague @Basgan

? * Şampiyonluk senin (Terim) eserin. Varol. @mtt1905

? * Galatasaraylılık da zor, şampiyon olduk bitti gitti. Kutlaması bile uzun sürmüyor. @okancelik93

? * Göklerden gelen bir karar vardır. Şampiyon Galatasaray. @@mamutdiyin