Fatih Terim'den Ünal Aysal'a gönderme
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig 34. haftasında Göztepe deplasmanında kazanılan şampiyonluğun ardından düzenlediği basın toplantısında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu ve eski Başkanlardan Ünal Aysal'a gönderme yaptı.
- 20.5.2018 10:57
- Güncelleme: 20.5.2018 10:57
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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