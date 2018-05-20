Fatih Terim'den Ünal Aysal'a gönderme – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    'den 'a gönderme

    Fatih Terim'den Ünal Aysal'a gönderme

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig 34. haftasında Göztepe deplasmanında kazanılan şampiyonluğun ardından düzenlediği basın toplantısında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu ve eski Başkanlardan Ünal Aysal'a gönderme yaptı.

    1. 20.5.2018 10:57
    2. Güncelleme: 20.5.2018 10:57
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