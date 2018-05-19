Göztepe - Galatasaray maçında iddaa oranları değişti – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    - maçında iddaa oranları değişti

    Göztepe - Galatasaray maçında iddaa oranları değişti

    İddaa, - maçında oranları güncelledi.

    İddaa risk yönetimi sezonun son ve en kritik maçı olan - maçındaki oranları güncelledi.

    Göztepe'nin oranı 6.50'den 6.25'e düştü. Beraberliğe verilen oran 4.50'den 4.25'e düştü. Galatasaray'ın 1.20'lik oranı ise 1.25'e yükseldi. Bu değişiklikle iddaa, Göztepe - Galatasaray maçında oranları ikinci kez yenilemiş oldu.

    İlk açılan oranlarda ise Göztepe galibiyetine 8.00, beraberliğe 4.10, Galatasaray galibiyetine ise 1.20 verilmişti.

    1. 19.5.2018 15:43
    2. Güncelleme: 19.5.2018 16:40
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