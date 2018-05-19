Göztepe - Galatasaray maçında iddaa oranları değişti
İddaa, Göztepe - Galatasaray maçında oranları güncelledi.
Göztepe'nin oranı 6.50'den 6.25'e düştü. Beraberliğe verilen oran 4.50'den 4.25'e düştü. Galatasaray'ın 1.20'lik oranı ise 1.25'e yükseldi. Bu değişiklikle iddaa, Göztepe - Galatasaray maçında oranları ikinci kez yenilemiş oldu.
İlk açılan oranlarda ise Göztepe galibiyetine 8.00, beraberliğe 4.10, Galatasaray galibiyetine ise 1.20 verilmişti.
- 19.5.2018 15:43
- Güncelleme: 19.5.2018 16:40
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
Göztepe - Galatasaray maçında iddaa oranları değişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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