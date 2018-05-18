Fatih Terim'in gözü o 3 isimde: Berke, Altay, Okan – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'in gözü o 3 isimde: Berke, Altay, Okan

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'in gözü o 3 isimde: Berke, Altay, Okan
    , Muslera'nın yanına Altınordu'dan Berke, Ankaragücü'nden Altay ve İstanbulspor'dan Okan'ı istiyor... Altınordu kapılarını kapattı. Okan için İstanbulspor'un cevabı, "'a karşılık takas düşünülebilir" oldu. Altay için ise henüz bir gelişme yaşanmadı.
    1. 18.5.2018
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