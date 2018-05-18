Fatih Terim'in gözü o 3 isimde: Berke, Altay, Okan
Fatih Terim, Muslera'nın yanına Altınordu'dan Berke, Ankaragücü'nden Altay ve İstanbulspor'dan Okan'ı istiyor... Altınordu kapılarını kapattı. Okan için İstanbulspor'un cevabı, "Ahmet Çalık'a karşılık takas düşünülebilir" oldu. Altay için ise henüz bir gelişme yaşanmadı.
- 18.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
Fatih Terim'in gözü o 3 isimde: Berke, Altay, Okan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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